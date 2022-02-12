У Італії знайшли мумію жінки, яка просиділа за обіднім столом понад 2 роки

Тіло жінки поліція виявила випадково.

В Італії у власному будинку знайшли тіло жінки, яка померла 2 роки тому. Італійка сиділа за обіднм столом, а її тіло встигло муміфікуватися.

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Про це повідомляє The Guardian.

Італійська поліція виявила муміфіковані останки жінки, яка сиділа за столом більше ніж через два роки після смерті. 70-річну Марінелу Беретту, у якої не було живих родичів, знайшли в її будинку в на півночі Італії. Поліція натрапила на її останки, коли правоохоронці обходили будинки і попереджали населення про сильний вітер.

За даними італійських ЗМІ, її не бачили сусіди щонайменше два з половиною роки. Вони не бачили Беретту з вересня 2019 року і припускали, що вона переїхала на початку пандемії коронавірусу, яка вразила північ Італії в 2020 році.

"Те, що сталося з Марінеллою Береттою в Комо, забута самотність, шкодить нашій совісті, нікого не можна залишати на самоті", – заявила міністр сім’ї Олена Бонетті у Facebook.

Згідно зі звітом Національного інституту статистики за 2018 рік, майже 40% людей старше 75 років в Італії живуть самотньо. Ще стільки ж сказали, що у них немає ні родичів, ні друзів, до яких можна було б звернутися у разі потреби.

"Таємниця невидимого життя Марінелли за зачиненими воротами її котеджу дає нам жахливий урок", – йдеться у газеті Messaggero. "Справжній сум не в тому, що інші не помітили її смерть. Справа в тому, що вони не усвідомлювали, що Маринелла Беретта жива".

Нагадаємо, що у єгипетському місті Асуан археологи виявили сімейну усипальницю, в якій перебувало 30 мумій. Гробниця була прихована у будівлі, внутрішні частини якої було обпалено.

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