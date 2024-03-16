У Італійському регіоні Сардинія пролунав потужний вибух (фото)

Вибух спричинила бомба, яка містила 3-4 кілограми вибухової речовини.
Вибух потужної бомби пролунав біля входу до мерії Оттани, провінція Нуоро, що в італійському регіоні Сардинія.
Про це інформує видання ANSA.
Повідомляється, що вибух прогримів у пʼятницю, 15 березня. Внаслідок вибуху було пошкоджено фасад будівлі та кабінети. На першому поверсі були вибиті вікна та двері.
Разом з тим, структурних пошкоджень будівля не зазнала і визнана придатною для використання.
Правоохоронці заявили, що вибух спричинила бомба, яка містила 3-4 кілограми вибухової речовини.
Також у поліції повідомили, що цей "акт залякування" не повʼязаний з майбутніми виборами на Сардинії, оскільки вони не планувались в Оттані.
Також слідчі виключили, що вибух міг бути повʼязаний з протестами проти розміщення станцій відновлюваної енергетики у регіоні.
Префект Нуоро Джанкарло Діонізі скликав засідання комітету громадської безпеки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії офіцер отримав 29 років вʼязниці за шпигунство на користь Росії.
Крім того, ми раніше інформували, що росіянку відмовилися обслуговувати в аеропорту Рима через її паспорт.
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