У Кабулі прогриміли два вибухи: є жертви та поранені

Представник талібів заявив, що сили безпеки збирають інформацію про події.
У столиці Афганістану Кабулі в середу сталося два вибухи, внаслідок яких щонайменше одна людина загинула і шестеро поранено.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників талібів та місцевих мешканців.
Так, офіційний представник міністерства внутрішніх справ Карі Саїд Хості заявив, що внаслідок вибуху замінованого автомобіля в Дашті-Барчі, районі західного Кабула, в якому проживають мусульмани-шиїти, загинув один цивільний і шістьох людей було поранено.
Водночас, за словами одного з чиновників Талібану, внаслідок вибуху загинуло семеро людей та ще дев'ятеро поранено.
Про другий вибух у районі Карте 3, що знаходиться неподалік, повідомили місцеві жителі.
Представник талібів заявив, що сили безпеки збирають інформацію про події.
Нагадаємо:
- У провінції Нангархар (Афганістан) у мечеті пролунав потужний вибух. Внаслідок цього щонайменше троє людей загинули та 15 отримали поранення.
- У столиці Афганістану Кабулі біля найбільшого військового госпіталю пролунали 2 вибухи. Внаслідок цього щонайменше 15 людей загинули та 34 отримали поранення.
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