У Кабулі смертник підірвався в навчальному закладі: майже 20 загиблих

У столиці Афганістана знову неспокійно. В одному з навчальних закладів смертник влаштував теракт. Наразі точна кількість загиблих уточнюється.
У столиці Афганістану - Кабулі - стався теракт, смертник підірвав себе у навчальному закладі. За інформацією місцевої поліції, загинуло щонайменше 19 людей, ще 27 поранено. Відповідальність за вибух поки ніхто не взяв.
Про це повідомляє Reuters.
Напад стався в навчальному закладі, де відбувався вступний іспит. Зазначається, що офіційна кількість загиблих може зрости.
Нагадаємо, раніше у Кабулі американський безпілотник знищив лідера "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі, коли він перебував на балконі будинку, який став його притулком.
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