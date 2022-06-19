У Кабулі є жертви та поранені внаслідок нападу бойовиків "Ісламської держави" на храм сикхів

У Кабулі є жертви та поранені внаслідок нападу бойовиків "Ісламської держави" на храм сикхів

У момент нападу у будівлі перебувало близько 30 осіб.

У суботу, 18 червня, внаслідок нападу бойовиків "Ісламської держави" на храм сикхів у столиці Афганістану Кабулі загинули щонайменше дві людини, семеро отримали поранення.

Про це пише Reuters.

Місцеве відділення "Ісламської держави" заявило в соцмережах, що напад було скоєно у відповідь на образу пророка Мухаммеда, до якої вдався представник індійського уряду.

Представник Талібану повідомив, що нападники заклали вибухівку в автомобіль, але він здетонував, не доїхавши до цілі.

За словами представника храму, у будівлі на той момент перебувало близько 30 осіб.

Представник коменданта Кабула повідомив, що внаслідок нападу в місті загинув один сикх, один боєць Талібану був убитий.

Зазначається, що в храм увірвався терорист-смертник, озброєний кулеметом і ручними гранатами, який убив охоронця. Інші бойовики понад три години билися з бійцями Талібану, котрі намагалися втрутитися, щоб захистити храм.

Протягом останніх місяців "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за кілька нападів.

Місія ООН в Афганістані заявила, що меншини в країні потребують захисту, а президент Індії Нарендра Моді написав у Twitter, що він "шокований" нападом.

Сикхи – невелика релігійна меншина в переважно мусульманському Афганістані, яка налічувала близько 300 родин до того, як країна перейшла під владу Талібану. За словами представників громади та ЗМІ, багато з них виїхали з Афганістану.

Як і інші релігійні меншини, сикхи постійно стають об'єктом насильства в Афганістані. Відповідальність за напад на інший храм в Кабулі у 2020 році, в результаті якого загинули 25 людей, також взяла на себе "Ісламська держава".

Нагадаємо, в Нігерії внаслідок нападу на церкву загинули щонайменше 50 людей.

Читайте також: