У Кадирова гарем неповнолітніх наложниць: одна з них народила йому дитину у 15 років – ЗМІ

За даними журналістів, у Кадирова величезна кількість неповнолітніх наложниць. Дітей від них "дон-дон" відбирає.

У чеченського посібника Путіна Рамзана Кадирова є гарем неповнолітніх дівчат.

Про це йдеться у розслідуванні російського видання "Проект".

За інформацією видання, крім офіційного шлюбу з Медні Кадировою, "дон-дон" має інших дружин. На час стосунків із ними глава Чечні наказував муллам оформляти ніках — одруження за ісламськими традиціями. Крім того, у посібника Путіна є безліч наложниць – переважно неповнолітніх.

"У Чечні є чимало дівчат, які живуть із тавром наложниць Кадирова, яких він позбавив цноти. Через це їх не беруть заміж", – каже джерело видання.

За словами журналістів, гарем Кадирова не є таємницею для простих чеченців.

"У 2013 році в Чечні бурхливо обговорювали пісню Тамілі Сагаїпової "Мій Нанак". З музичного погляду – це звичайна лезгинка в електронному аранжуванні. Мова – суміш чеченського, російського та жаргону. Головні у цій пісні слова у другому куплеті: там перераховано багато наложниць Кадирова. Нанак – це трохи змінене домашнє ім'я Рамзана Кадирова, якого діти називають Нанат", – йдеться у розслідуванні.

За інформацією ЗМІ, Сагаїпова і сама була у гаремі Кадирова.

Дружини Кадирова, перелічені в пісні Сагаїпової:

Мідні Кадирова – офіційна дружина;

Фатіма Хазуєва – фіналістка єдиного у Чечні конкурсу краси;

Заміра (за паспортом Індіра) Джабраїлова – переможниця єдиного у Чечні конкурсу краси;

Амінат Ахматова – народна артистка Чечні.

Кадиров забирає дітей у своїх наложниць

Кадировська пропаганда стверджує, що офіційна дружина "дон-дону" Медні до своїх 42 років народила Кадирову 14 дітей.

"Це, звичайно, неправда. Справа в тому, що Кадиров просто відбирає дітей у своїх наложниць, шлюб із якими не може визнати офіційно", – йдеться у розслідуванні.

Діти Кадирова знають про своє походження

За даними журналістів, діти Кадирова знають про своє походження.

Другий за старшинством син Кадирова. 17-річний Елі Кадиров є президентом Федерації боксу Чечні та директором спортивного клубу Ахмат. Насправді він – син від Фатіми Хазуєвої.

Фатіма також мати трьох інших дітей Кадирова: доньки Ашур та близнюків, які народилися у 2015 році.

"Якось я став свідком сімейної драми: Фатіма хотіла обійняти одного зі своїх дітей, прийшовши до будинку Рамзана, але батько суворо заборонив", — розповіло джерело видання.

2006 року 14-річна на той момент Фатіма Хазуєва стала наложницею Кадирова. Пізніше вона народила йому кількох дітей, причому одного – у 15 років.

"Дон-дон" влаштував для себе особистий конкурс краси у Чечні

У розслідуванні йдеться про те, що єдиний конкурс краси в Чечні навесні 2006 року, по суті, проводився особисто для Кадирова, без сторонніх глядачів.

"Це пояснювалося турботою про мораль, а насправді причина була проста — Рамзан влаштував шоу спеціально для своїх жінок", — стверджують журналісти.

"Кадиров віддає перевагу незайманим юним дівчатам, школяркам або студенткам перших курсів. У нього є помічник, який зберігає контакти безлічі молоденьких чеченок. Десятки, може, сотні", — розповів на умовах анонімності знайомий Рамзана Кадирова.

"Брав дівчат по беззаконню"

За словами іншого співрозмовника видання, коли Кадиров тільки очолив Чечню, його люди "брали дівчат за свавіллям",

"Гарних юних чеченок люди Кадирова могли спіймати прямо на вулиці, по дорозі на навчання. Деяким зі своїх наложниць Кадиров забороняв навіть думати про те, щоб народити від нього дитину. За непослух — кара", — йдеться у розслідуванні.

Наложниць, що провинилися, стратили

Жанетта Мукуєва – однолітка Кадирова, з якою він був знайомий із юнацтва і нібито був у неї закоханий, проте вона вийшла заміж за іншого чеченця. На початку 2000-х пара розлучилася, у Жанетти залишилася маленька дочка. Після того, як про розлучення дізнався "дон-дон", він розпочав стосунки з Мукуєвою, які призвели до трагедії.

26 вересня 2003 року Жанетту Мукуєву розстріляли невідомі на вулиці у Гудермесі. Двоє знайомих із Кадировим людей вважають, що цю розправу за якусь провину наказав здійснити сам "дон-дон". Мабуть, на момент вбивства Мукуєва була вагітна.

"Слухняних дружин" Кадиров навпаки "обсипає грошима"

Вони отримують нерухомість та посади в органах влади Чечні. Нерідко дочки та інші кревні родичі Кадирова працюють пліч-о-пліч з його таємними дружинами.

"Один час їх усіх селили в одному з нових багатоквартирних будинків у центрі Грозного. Потім багато з них отримали дорогі особняки в районі чеченської столиці, що найбільш охороняється, якраз за резиденцією Рамзана Кадирова", — розповідає "Проект".

Історія про улюбленця Кадирова

Журналісти стверджують, що скандально відомого Адама Кадирова – любителя нагород та медалей, який у СІЗО побив ув'язненого кримчанина Микиту Журавеля – у 2008 році народила ще одна наложниця Кадирова Заміра Джабраїлова. Їй на той момент було 15,5 років.

Але Адама Кадирова представляють сином офіційної дружини "дон-дона", хоч хлопець і знає правду. Журналісти зазначають, що цей факт може спричинити жорстокість підлітка.

Глава Чечні Рамзан Кадиров (праворуч) та його 15-річний син Адам / Фото: із соцмереж

2022 року за дивних обставин померли двоє наближених Адама Кадирова.

"Перший — Абдулкерім Еділов, професійний боєць MMA. Він тренував синів Кадирова, за що отримав посаду віце-прем'єра Чечні. У листопаді 2022 року спортсмен Еділов зникає з поля зору. Чеченські ЗМІ скупо написали, що віце-прем'єр подав у відставку за власним бажанням. Незабаром 31-річний Еділов помер", – йдеться у розслідуванні.

Другим наближеним Адамом Кадировим, який раптово помер, був його охоронець Мурат Агмерзоєв, відомий під позивним "Барс".

За інформацією джерел видання, Агмерзоєва та Ердилова "Кадиров за щось покарав", пов'язавши це зі чутками, "що ганьблять родину Кадирова".

"Одні стверджували, що Ердилов і Агмерзоєв нібито переглянули захоплення Адама Кадирова наркотиками, що призвело до важкої автокатастрофи, в якій загинули випадкові люди. Інші обговорювали історію про те, що охоронці та син Кадирова нібито виявилися гомосексуалами. Обидва ці твердження неможливо перевірити", – йдеться у розслідуванні.

Раніше ЗМІ повідомили про нову хворобу Кадирова та пошук наступника.

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