Світ
343
1 хв

У кафе пролунав вибух, постраждала 21 особа (фото)

Троє постраждалих перебувають у критичному стані.

Наталія Магдик
Вибух у кафе

Вибух у кафе / © Reuters

У столиці Іспанії, Мадриді, стався вибух у кафе, внаслідок якого постраждали щонайменше 21 людина, троє з них перебувають у тяжкому стані, повідомляють екстрені служби.

Про це повідомляє Reuters.

Інцидент трапився у суботу, 13 вересня, о 15:00 за місцевим часом (01:00 GMT) у районі Вальєкас, що розташований у південно-центральній частині міста. На місце події оперативно прибули рятувальники та медики, які надають допомогу постраждалим.

За даними екстрених служб, наразі проводяться всі необхідні заходи для ліквідації наслідків вибуху та встановлення його причин. Подробиці щодо стану постраждалих і причини вибуху наразі уточнюються.

Наслідки вибуху / © Reuters

Наслідки вибуху / © Reuters

Наслідки вибуху / © Reuters

Наслідки вибуху / © Reuters

Наслідки вибуху / © Reuters

Наслідки вибуху / © Reuters

Місцеві жителі повідомляють про сильний звук вибуху та паніку на вулицях району. Правоохоронці тимчасово обмежили доступ до місця події, щоб забезпечити безпеку і провести розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Мехіко стався вибух бензовоза, що перевозив майже 50 тисяч літрів пального. Внаслідок потужного вибуху загинули щонайменше троє людей, ще близько 70 дістали поранення.

343
