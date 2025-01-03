У Каліфорнії літак впав на будівлю: двоє загиблих, 18 поранених

В Південній Каліфорнії літак впав на будівлю. Щонайменше двоє людей загинули, ще 18 отримали поранення.

Про це повідомляє ABC News.

За даними правоохоронців, з 18 постраждалих десятеро доправлені до лікарні, іншим надали медичну допомогу на місці.

Федеральна авіаційна адміністрація США ідентифікувала літак як одномоторний Van's RV-10. Авіасудно впало близько 14:15 за місцевим часом у кварталі, де перебувають складські та промислові приміщення.

Нагадаємо, 179 людей загинули в авіакатастрофі в Південній Кореї після того, як літак зійшов зі злітно-посадкової смуги і розбився в міжнародному аеропорту "Муана".

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