У Каліфорнії впав гелікоптер в багатолюдному прибережному районі

У Каліфорнії на пляжі Гантінгтон-Біч зазнав аварії гелікоптер Bell 220SP — впав прямо на пальму в одній з найбільш людних частин міста.

Про це повідомляє СВS News.

Відомо, що на борту гелікоптера перебували двоє людей, яких вдалося врятувати. Крім того, троє перехожих, які перебували на вулиці в момент падіння, також отримали травми.

Усіх постраждалих доправили до лікарні. Про їхній стан не повідомляється.

Поліція вже перекрила рух у районі інциденту та розпочала розслідування причин катастрофи.

Нагадаємо, вертоліт швидкої медичної допомоги розбився на жвавій ділянці шосе 50 у Сакраменто, штат Каліфорнія. Внаслідок інциденту постраждали троє людей — усі члени екіпажу, пацієнтів на борту не було.