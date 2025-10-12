- Дата публікації
У Каліфорнії впав гелікоптер в багатолюдному прибережному районі
Гелікоптер зазнав аварії на пляжі в Каліфорнії — відомо про п’ятьох постражалих.
У Каліфорнії на пляжі Гантінгтон-Біч зазнав аварії гелікоптер Bell 220SP — впав прямо на пальму в одній з найбільш людних частин міста.
Про це повідомляє СВS News.
Відомо, що на борту гелікоптера перебували двоє людей, яких вдалося врятувати. Крім того, троє перехожих, які перебували на вулиці в момент падіння, також отримали травми.
Усіх постраждалих доправили до лікарні. Про їхній стан не повідомляється.
Поліція вже перекрила рух у районі інциденту та розпочала розслідування причин катастрофи.
Нагадаємо, вертоліт швидкої медичної допомоги розбився на жвавій ділянці шосе 50 у Сакраменто, штат Каліфорнія. Внаслідок інциденту постраждали троє людей — усі члени екіпажу, пацієнтів на борту не було.