У Каліфорнії закрили національний парк через масові укуси бджіл: чому комахи атакують туристів

Величезна кількість бджіл злетілись у національний парк "Джошуа-Трі" в Каліфорнії через спеку та нестачу води.

Співробітникам Національного парку "Джошуа-Трі" в Каліфорнії довелося закрити частину території для відвідувачів як запобіжний засіб після того, як через брак води в цей район злетілося безліч бджіл.

Про це пише IFLScience.

Співробітники парку відзначають, що скупчення бджіл в одному місці періодично спостерігається у спекотну пору року.

"Влітку води стає мало, і бджоли шукають джерела води, як і інші дикі тварини нашого парку", — повідомила адміністрація національного парку.

Співробітники "Джошуа-Трі" пояснили, що коли бджоли шукають воду, вони можуть злітатися не лише до її природних джерел на кшталт річок та озер. Придатними джерелами живлющої вологи для цих комах стають місця перебування людей, де комахи можуть знайти конденсат від кондиціонерів, крани, що крапають, і залишки напоїв у склянках.

Бджоли також не гидують людським потом, що часто призводить до небажаних, а іноді навіть небезпечних укусів. Це підтверджують і коментарі у соціальних мережах, залишені нещодавніми відвідувачами "Джошуа-Трі". Люди описують стовпотворіння автомобілів і масову втечу спітнілих людей, які рятувалися від "повномасштабних" атак комах, що безжально кусалися.

В результаті адміністрації парку довелося закрити територію Коттонвуда для відвідувачів "з метою безпеки та зменшення вологості, яка приваблює бджіл влітку".

"Цей вимушений захід скоротить кількість води, доступної бджолам, і дасть їм час покинути територію", — пояснили співробітники національного парку.

Як довго буде закрито частину парку наразі невідомо. За словами співробітників, це залежатиме від активності бджіл і може тривати близько тижня.

Нагадаємо, звичайна бананова шкірка може стати відмінним засобом проти сверблячки від комариного укусу, якщо ви не хочете використовувати хімічні засоби. Це пов'язано з натуральними маслами, які у ній містяться.

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