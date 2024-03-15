У Калузькій області дрони вдарили по НПЗ: росіяни кажуть, що все збили

Місцева влада традиційно каже, що все під контролем.
У Калузькій області Росії в ніч проти 15 березня безпілотник вдарив по нафтопереробному заводу.
На записі можна побачити приліт дрона по підприємству та подальше займання.
Губернатор регіону Владислав Шапша вранці заявив, що протиповітряна оборона окупантів нібито збита чотири БпЛА.
Він запевнив, що "постраждалих та руйнувань інфраструктури немає".
Тим часов видання РБК-Україна, посилаючись на власні джерела, повідомило, що це - спецоперація ГУР.
Нагадаємо, Служба безпеки України у ніч проти 13 березня атакувала російські нафтопереробні заводи у Рязані, Кстово та Кірішах. НПЗ входять у топ-5 найбільших заводів у Росії.
12 березня БПЛА атакували нафтобази в місті Орел та в Нижегородській області РФ. Зокрема, у місті Кстово дрон влучив по заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".
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