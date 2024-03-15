У Калузькій області дрони вдарили по НПЗ: росіяни кажуть, що все збили

Місцева влада традиційно каже, що все під контролем.

У Калузькій області Росії в ніч проти 15 березня безпілотник вдарив по нафтопереробному заводу.

На записі можна побачити приліт дрона по підприємству та подальше займання.

Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Калузькій області

Губернатор регіону Владислав Шапша вранці заявив, що протиповітряна оборона окупантів нібито збита чотири БпЛА.

Він запевнив, що "постраждалих та руйнувань інфраструктури немає".

Тим часов видання РБК-Україна, посилаючись на власні джерела, повідомило, що це - спецоперація ГУР.

Нагадаємо, Служба безпеки України у ніч проти 13 березня атакувала російські нафтопереробні заводи у Рязані, Кстово та Кірішах. НПЗ входять у топ-5 найбільших заводів у Росії.

12 березня БПЛА атакували нафтобази в місті Орел та в Нижегородській області РФ. Зокрема, у місті Кстово дрон влучив по заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".