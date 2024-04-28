У Калузькій області дрони впали біля нафтобази – у Шойгу прозвітували про "відбиту" атаку на 4 регіони

Міноборони Росії заявило про чергову атаку безпілотниками по об'єктах в РФ у ніч проти 28 квітня і прозвітувало про "успішну роботу" ППО. При цьому губернатор Калузької області заявив, що дрони впали біля нафтобази.

Так, російське Міністерство оборони заявило, що вночі нібито "збили" і "перехопили" 17 дронів. Росіяни прозвітували про "збиття" у Брянській області дев'яти безпілотників, у Курській – три, у Калузькій – три, у Бєлгородській – два.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша стверджує, що нібито біля нафтобази у місті Людинове впали три безпілотники.

"Постраждалих та руйнувань немає. Проводяться перевірочні заходи", - написав він.

Нагадаємо, Краснодарський край РФ у ніч проти 27 квітня атакували безпілотники. Удари було завдано по двох НПЗ та військовому аеродрому "Кущевськ". Після атаки на деяких об'єктах виникла пожежа. Як розповіли джерела ТСН.ua – це результат нічного "полювання" дронів СБУ.

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