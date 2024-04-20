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У Калузькій області РФ невідомий безпілотник пошкодив енергетичну інфраструктуру

У Калузькій області РФ невідомий безпілотник пошкодив енергетичну інфраструктуру

Росію знову атакував невідомий безпілотник / Фото: Pexels

У росіян видалася неспокійна ніч.

В ніч проти 20 квітня 2024 року в Малоярославецькому районі внаслідок вибуху БПЛА в районі електропідстанції було незначно пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

Про це інформує російський губернатор Калузької області Владислав Шапша.. 

"Постраждалих немає. Оперативні служби знаходяться на місці та усувають пошкодження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 12 квітня, у Бєлгороді безпілотник врізався в будівлю "Газпрому", постраждали двоє людей. У російському Міноборони тоді відзвітували про знищення п'яти дронів ЗСУ над Бєлгородською областю.

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