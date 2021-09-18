У Камбоджі почали вакцинувати від COVID дітей, аби вони сіли за шкільні парти

У Камбоджі почали вакцинувати від COVID дітей, аби вони сіли за шкільні парти

Йдеться про учнів від 6 до 11 років.

Камбоджа розпочала вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 6 до 11 років.

Про це з посиланням на уряд країни повідомляє видання Associated Press.

Зазначається, що влада ухвалила таке рішення, аби учні могли безпечно повернутися до шкіл, які були закриті через пандемію коронавірусу.

Першими щеплення отримали онуки та діти високопосадовців. Кампанію з вакцинації дітей у прямому ефірі на державному телебаченні розпочав п рем'єр-міністр Хун Сен. "Захистити здоров'я дітей та їхнє життя - це наш обов'язок. Ми хочемо переконатися: після того, як вони повернуться своїх шкіл, діти та їхні вчителі будуть у безпеці від COVID-19",- заявив глава уряду.

У Камбоджі вже роблять щеплення дітям старшого віку. Наразі країна також розглядає можливість вакцинації від коронавірусу дітей віком від трьох до п'яти років.

Слід зауважити, що майже 72% мешканців країни отримали щонайменше один щеплення від COVID-19 від початку вакцинації у лютому. Більшість щеплень зробили китайськими препаратами Sinovac та Sinopharm.

Як повідомлялося, експерти управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США порекомендували третій укол вакциною Pfizer від COVID-19 для осіб 65 років і старше, а також для тих, хто знаходиться в групі високого ризику.

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