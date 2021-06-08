У Канаді авто навмисно наїхало на родину мусульман: загинуло четверо осіб

Напад вже називають найгіршим за останні чотири роки.

Мусульманська родина загинула під час наїзду автомобіля в Канаді.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 8 червня.

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Четверо людей загинули на місці. Дивом вижив лише 9-річний хлопчик. Його шпиталізували до медзакладу із серйозними травмами.

Поліція підозрює, що напад був навмисним. Його здійснив 20-річний юнак у провінції Онтаріо. Хлопця вже арештували. Нині поліція з'ясовує, чи висувати підрзрюваному звинувачення у тероризмі. Цей напад вже називають найгіршим за останні чотири роки.

Новини світу: мусульманська родина із 4 осіб загинула під час наїзду автівки в Канаді

Як повідомлялося, у канадському місті Камлупс на території колишньої школи-інтернату, яка працювала під егідою католицької церкви, знайшли рештки 215 дітей. За попередніми даними, деяким з померлих дітей не було й трьох років. Точні причини їхньої смерті невідомі. Утім, у звіті уряду в 2015 році йдеться про те, що умови в інтернаті були поганими, а тому багато вихованців померли від кору, туберкульозу або грипу.

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