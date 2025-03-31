У Канаді через крижану бурю стався апокаліпсис: мільйон людей без електрики — фото

Крижана буря в Канаді

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У Канаді після потужного крижаного шторму, який пронісся регіоном вихідними, понад 400 000 жителів Онтаріо залишилися без електроенергії. Найбільше постраждали центральні та східні райони провінції, зокрема Баррі, Орилія, Каварта-Лейкс, Пітерборо та Кінгстон. У деяких містах лід накопичувався шарами до 25 мм, що призвело до масового падіння дерев і гілок, обриву ліній електропередач та небезпечних дорожніх умов.

Про це повідомив телеканал CBC News.

Наразі усі служби працюють над відновленням електропостачання, залучені додаткові бригади. Проте за прогнозами на повернення світла всім клієнтам може знадобитися кілька днів. Через проблеми з картою відключень загальна кількість знеструмлених будинків виявилася більшою, ніж спочатку повідомлялося.

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Метеорологи Environment Canada попереджають, що уражені райони ще можуть зазнати нових наслідків шторму. Жителів закликали уникати зайвих поїздок і бути обережними через можливі падіння дерев та обриви електродротів.

Окрім того, через значний обсяг опадів існує загроза підтоплень. Влада попередила, якщо вода сягає розеток або електрообладнання, слід викликати спеціальні служби для безпечного відключення живлення.

Дата публікації 11:32, 31.03.25 Кількість переглядів 5 Стихія паралізувала Канаду: повалені дерева, обірвані дроти, немає світла

У Пітерборо та Оро-Медонте запровадили надзвичайний стан, відкривши центри приймання для мешканців без світла. Закрито багато доріг через завали з дерев та ліній електропередач.

Поліція повідомила про численні аварії та травми, спричинені падінням дерев та ожеледицею. Людей закликають триматися на відстані 10 метрів від обірваних дротів і повідомляти про небезпечні ситуації екстреним службам.

За словами представниці Hydro One Тіціани Бачега Роза, через продовження наростання льоду можливі нові відключення.

«Ця погодна ситуація дуже складна, оскільки включає кілька послідовних штормів», — зазначила вона.

За її словами, в окремих регіонах, куди можна дістатися лише водним шляхом, електропостачання може бути відновлено нескоро, оскільки робітники зможуть дістатися туди лише після закінчення шторму.

Влада закликала мешканців залишатися вдома та дотримуватися заходів безпеки У кількох містах діє надзвичайний стан через загрозу нових руйнувань.

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