У Канаді чоловік напав на медсестру, яка "без дозволу" зробила його дружині COVID-щеплення

У Канаді чоловік напав на медсестру, яка "без дозволу" зробила його дружині COVID-щеплення

Чоловік бив медсестру в обличчя, а коли та впала - втік з аптеки.

У Канаді розшукують чоловіка, який напав на медсестру після того, як його дружину вакцинували від COVID-19.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що у понеділок, 20 вересня, зловмисник увірвався до аптеки Brunet в місті Шербрук на півдні Квебека і почав кричати на одну зі співробітниць закладу, а потім накинувся на неї з кулаками.

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"Підозрюваний був дуже злий, агресивний. Він запитав медсестру, чому вона без його згоди вакцинувала його дружину, - розповів представник поліції Шербрука Мартін Керріер. - Він кілька разів ударив її в обличчя. У медсестри не було часу захистися... вона впала на землю, а підозрюваний втік з аптеки".

Жінку швидкою госпіталізували до найближчої лікарні, де їй надали допомогу від "множинних травм обличчя". Після інциденту в аптеці призупинили вакцинацію.

Зараз правоохоронці розшукують нападника. Вони не мають ні імені, ні фотографії підозрюваного, ні відеозапису інциденту.

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Зловмисника описують як чоловіка від 30 до 45 років середньої статури з темною шкірою, короткими каштановим волоссям, густими бровами, двома маленькими проколами вух і татуюванням на руці у вигляді хреста.

Від початку вакцинації від коронавірусу в Канаді щепили 69,8% населення. Зауважимо, що в країні немає законів, які б вимагали від охочих щепитися дозволу їхніх партнерів.

Раніше у німецькому місті Ідар-Оберштайн чоловік застрелив касира через відмову продавати йому пиво без одягненої маски.

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