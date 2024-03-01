У Канаді допускають розміщення своїх військ в Україні, але назвали умову

Канада відкрита до того, аби відправити свої війська до Україну. Втім, про участь канадських солдатів у бойових діях не йдеться.

Про це в інтерв'ю Toronto Star заявив міністр оборони Канади Білл Блер.

"Я не хочу розміщувати особовий склад канадських збройних сил де-небудь поруч із театром бойових дій, де може скластися враження, що ми беремо на себе будь-який компонент бойової ролі", - наголосив очільник Міноборони.

За його словами, Канадські збройні сили могли б допомагати у підготовці українських військовослужбовців, а також діяти у небойовій ролі проти Росії далеко від фронту.

Блер також наголосив, що угода про безпеку між Канадою та Україною, підписана минулими вихідними, передбачає, що Оттава може повернутися до проведення навчань в Україні, "коли дозволять умови". Втім, "це має бути зроблено досить обережно й обмежено, з урахуванням можливості проведення тренувань".

Разом з тим канадський міністр зауважив - деякі країни висловлювали занепокоєння, що така операція "потенційно буде розглядатися як бойова"

"Я думаю, що був широкий консенсус, що це недоречно, і ми цього не робимо", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Білл Блер робив іншу заяву щодо розміщення військ в Україні. Зокрема, він наголошував, що канадські війська розміщені в Польщі та Латвії, аби активно сприяти зусиллям із забезпечення безпеки в регіоні.

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