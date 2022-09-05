У Канаді двоє чоловіків влаштували різанину: 10 загиблих і 15 поранених

У Канаді щонайменше 10 людей загинули і ще 15 зазнали поранень внаслідок різанини в громаді корінного населення та сусідньому селищі в провінції Саскачеван.
Всього поліція зафіксувала 13 місць злочину. Правоохоронці розшукують двох “озброєних і небезпечних” підозрюваних чоловіків.
Про це пише The New York Times.
Повідомлення про ножові поранення надійшло рано вранці, а о 8:20 ранку за місцевим часом поліція повідомила про небезпечних людей по всій провінції. У другій половині дня подібні тривоги також були видані в сусідніх із Саскачеваном провінціях Альберта та Манітоба.
"Схоже, що деякі жертви могли стати мішенню, а деякі можуть бути випадковими. Тож зараз говорити про мотиви надзвичайно важко", — сказала Ронда Блекмор, командирка Королівської канадської кінної поліції Саскачевану.
За словами Блекмор, наразі невідомо, куди могли прямувати підозрювані та чи змінили вони транспортні засоби.
"Жахливо те, що сталося в нашій провінції", - додала Блекмор, назвавши напади одними з найбільших, якщо не найбільшими, в новітній історії провінції.
Нагадаємо, у США серед ночі чоловік з ножем напав на своїх родичів, коли ті спали. Шестеро осіб зазнали поранень.
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