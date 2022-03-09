У Канаді люди масово скуповують українську символіку: в Оттаві закінчилися прапори

У Канаді люди масово скуповують українську символіку: в Оттаві закінчилися прапори

Власник одного з магазинів минулого тижня продав тисячі прапорів.

Два магазини в столиці Канади - Оттаві, які продають прапори та національну символіку, повідомляють, що перевантажені попитом на прапори України, оскільки жителі підтримують Україну, в яку вторглась Росія.

Про це повідомляє канадська CBC News.

Власник магазину Ел МакЛоглін заявив, що сплеск попиту на український прапор є безпрецедентним: за минулий тиждень було продано тисячі товарів.

"Це не той спосіб, яким би ми хотіли заробляти. Я би повернув усі кошти та втратив продажі, якби це допомогло уникнути всього цього, я був би радий так вчинити", - сказав він.

Пета Томс, власниця магазину "Світ мап", теж за тиждень розпродала увесь свій асортимент української символіки.

Нагадаємо, в Європі розпочалися масові мітинги проти війни в Україні (фото).

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