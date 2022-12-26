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У Канаді лютує сніговий шторм: зіткнулися 100 автівок, поїзд зійшов з рейок

У Канаді лютує сніговий шторм: зіткнулися 100 автівок, поїзд зійшов з рейок

Фото: Associated Press

Прогноз погоди найближчим часом невтішний.

У Канаді через сніговий шторм з рейок зійшов вантажний потяг. Внаслідок аварії було зупинено пасажирське сполучення між найбільшими містами країни. Снігопад спричинив масштабну ДТП за участі 100 автівок.

 Про це повідомляє CBС .

Через негоду всі потяги між Торонто та Оттавою та Торонто і Монреалем, заплановані на 26 грудня, були скасовані. Видання зазначає, що суттєві затримки на залізниці тривають від 24 грудня, коли на більшості території Канади розпочався сніговий шторм.

Сотні людей були змушені провести до 12 годин у потягах, які застрягли у заметах. Сотні тисяч користувачів у Канаді залишаються без електроенергії.

У кількох провінціях очікуються несприятливі погодні умови та відключення електроенергії, які триватимуть протягом тижня.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки охопив один із найсильніших за останні роки шторм, що приніс сильні снігопади і мороз. Через бурю загинули щонайменше 16 людей.

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