У Канаді на території колишньої школи-інтернату знайшли рештки понад 200 дітей: ООН вимагає розслідування

Заклад у Камплупсі працював від 1890 до 1978 року і був найбільшим в країні.

У канадському місті Камлупс на території колишньої школи-інтернату, яка працювала під егідою католицької церкви, знайшли рештки 215 дітей.

Про це повідомляє Deutshe Welle.

Заклад у Камплупсі працював від 1890 до 1978 року і був найбільшим в країні. У ньому перебували діти корінних народів. За попередніми даними, деяким з померлих дітей не було й трьох років. Точні причини їхньої смерті невідомі. Утім, у звіті уряду в 2015 році йдеться про те, що умови в інтернаті були поганими, а тому багато вихованців померли від кору, туберкульозу або грипу.

Організація Об'єднаних Націй звернулася з вимогою до Канади і Ватикану провести розслідування. "Неможливо, щоб Канада і Святий Престол залишили такий жахливий злочин нерозкритим і без виправлення помилок", - йдеться в заяві ООН.

Своєю чергою, канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що відповідальність повинна взяти на себе католицька церква: "Як католик я глибоко розчарований тією позицією, яку католицька церква має зараз і багато років тому".

Як повідомлялося, під час розкопок у курганах у Південній Америці археологи відшукали моторошну знахідку – два черепи немовлят віком близько 2100 років, на які згори були одягнуті черепи старших дітей віком, що померли, коли їм було менше 12 років.

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