У Канаді обвинувачений з психічним розладом зізнався у вбивстві 4 корінних мешканок: деталі історії

Джеремі Скібіцкі, якого звинувачують у чотирьох вбивствах першого ступеня, залишив тіла щонайменше двох жертв на сміттєзвалищі.

Обвинувачений у серійному вбивстві в Канаді Джеремі Скібіцкі зізнався у вбивстві чотирьох представниць корінного населення. Водночас його адвокати стверджували, що у зв’язку з психічним розладом він не несе кримінальної відповідальності за злочини.

Про це повідомляє The Guardian.

Скібіцкі звинувачують у вбивстві першого ступеня за чотирма епізодами: Ребекки Контуа, Морган Гарріс, Марседес Міран та невстановленої жінки, яку лідери корінного населення назвали Машкоде Бізікі’ікве (Жінка-бізон). Обвинувачений не визнав себе винним за всіма пунктами і цього тижня мав постати перед судом.

Але несподіваний розвиток подій 6 травня спонукав прокурорів у місті Вінніпег погодитися на судовий розгляд лише одним суддею, який може розпочатися вже в 8 травня. Обрані минулого місяця 12 присяжних будуть звільнені.

"На цей момент обвинувачений визнає, що він убив усіх чотирьох жінок, і це новий розвиток подій", – заявив прокурор Кріс Вандергофт у суді королівської лави Манітоби.

Вважається, що Скібіцкі залишив тіла принаймні двох своїх відомих жертв на сміттєзвалищі Prairie Green у Вінніпезі. Спершу поліція заявила, що не має ресурсів для пошуків серед сміття на цьому об’єкті, значна частина якого похована під тоннами глини.

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У попередніх звітах йшлося, що пошуки можуть тривати до трьох років і коштуватимуть від 84 до 184 млн канадських доларів (61-135 млн дол. США).

Групи корінного населення у Вінніпезі проводили марші та блокували дороги, щоб натиснути на чиновників задля дозволів на пошуки.

У березні після заяви новообраного прем’єр-міністра Манітоби Ваба Кінью, що він зробить пошуки на сміттєзвалищі у Вінніпезі пріоритетом для свого уряду, Канада пообіцяла десятки мільйонів доларів на допомогу в цих зусиллях.

Федеральний уряд і уряд Манітоби погодилися внести по 20 млн канадських доларів кожен. Але нещодавній звіт, підготовлений Асамблеєю вождів Манітоби та компанією ISN Maskwa, яка надає навчання та послуги з реагування на надзвичайні ситуації, передбачає, що ретельні пошуки може коштувати 90 млн канадських доларів. Це більше ніж вдвічі перевищує запропоновану урядом цифру, а також може поставити команди шукачів під "дуже високий ризик" зіткнення з азбестом.

Зізнання Скібіцкі від його адвокатів надійшло наступного дня після національного дня пам’яті про зниклих безвісти та вбитих жінок і дівчат корінного населення – також відомого як "день червоної сукні".

Зазначається, що за останні десятиліття щонайменше 4000 жінок і дівчат серед корінного населення було вбито або просто зникло. Ця реальність описана в знаковому звіті 2019 року як "геноцид". На тлі системної нерівності та несправедливості вразливі жінки корінного населення продовжують бути жертвами недбалої політики та байдужості держави.

Наразі не відомо, чи нададуть поліцейським і сім’ям убитих дані про те, де можуть перебувати тіла Гарріс та Міран, а також про особу Машкоде Бізікі’ікве.

До слова, в Мексиці в колодязі знайшли тіла трьох серферів-іноземців з пораненнями в голову. Чиновники вважають, що туристів вбили через автомобіль.

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