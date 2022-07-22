У Канаді оцінили можливість російської армії досягнути своїх цілей в Україні

Росія змушена зменшити свої стратегічні цілі під час воєнних дій в Україні.

Через серйозні втрати у живій силі та техніці Росія не зможе реалізувати своїх воєнних амбіцій в Україні.

Про це йдеться в аналітичній публікації Збройних сил Канади у Twitter.

Канадські військові дійшли висновку, що Росія змушена зменшити свої стратегічні цілі і тепер представляє нове публічне обґрунтування часткового територіального контролю, якого вона досягла.

"Через значні втрати особового складу та техніки у Росії, ймовірно, більше немає військового потенціалу для реалізації своїх амбіцій в Україні", – йдеться у повідомленні.

Канадські військові аналітики зазначають, що заява глави МЗС РФ Сергія Лаврова про розширення цілей за межі "звільнення" Донбасу на сході України у відповідь на західну військову допомогу Україні, не відповідає дійсності.

"У Росії завжди були максималістські географічні амбіції в Україні. Невдалі спроби Москви захопити Київ та північно-східні міста Чернігів, Суми та Харків на початку вторгнення демонструють ці значні територіальні амбіції далеко за межами Донбасу", – наголосили в ЗС Канади.

Також експерти нагадали, що російські війська окупували частину півдня України ще в лютому – задовго до надання масштабної західної допомоги Україні, яку Москва використовує як привід для розширення військових цілей.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін навряд чи піде на розв’язання ядерної війни, шанси на такий розвиток подій дуже малі. Проте диктатор може застосувати проти України хімічну зброю.

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