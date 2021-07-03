У Канаді після виявлення решток понад тисячі дітей масово підпалюють церкви: як реагує влада

У Канаді після виявлення решток понад тисячі дітей масово підпалюють церкви: як реагує влада

Канадський уряд вже вибачився за знахідки і закликав до офіційних вибачень Папу Римського.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудив підпали церков, що відбулися після виявлення понад 1,1 тис. безіменних могил на території трьох колишніх шкіл для дітей корінних народів.

Про це у п'ятницю, 2 липня, повідомляє The Associated Press.

Трюдо, який, до слова, є прихильником католицизму, заявив, що розуміє гнів багатьох людей на федеральний уряд і католицькі церкви.

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"Це реально, і це цілком зрозуміло, враховуючи ганебну історію, про яку ми всі більше дізнаємося, - висловився він і продовжив: - Я не можу не думати, що спалення церков насправді позбавляє людей у горі чи жалобі, які потребують зцілення, місць, де вони можуть сумувати, міркувати і шукати підтримки".

Канадський уряд вже вибачився за знахідки і закликав до офіційних вибачень Папу Римського.

Тим часом прем'єр провінції Манітоба Браян Паллістер назвав вандалізм "серйозною невдачею для тих, хто прагне до справжнього примирення".

"Ті, хто здійснює акти насильства, будуть активно переслідуватися в судах. Всі лідери в Манітобі повинні рішуче засудити акти насильства і вандалізму, і водночас ми повинні об'єднатися для значущого просування до примирення", - висловився він.

Великий голова Асамблеї вождів Манітоби (AMC) Арлен Дюма розповів, що був шокований тим, що сталося.

"Я особисто не став би брати в цьому участь, - поділився він. - Дуже шкода, що вони вирішили виразити себе саме так. Але насправді це символ того, що є багато болю і багато розчарування і гніву з приводу того, як все сталося".

Близько 150 тисяч дітей корінних народів були змушені відвідувати школи-інтернати, які діяли в Канаді понад 120 років. Більше 60% шкіл перебувають у віданні католицької церкви.

Як повідомлялося, розгнівані моторошними знахідками у колишніх інтернатах канадійці понівечили монументи Єлизавети ІІ і королеви Вікторії. Пам'ятники не лише збили з постаментів, а й облили червоною фарбою, яка має символізувати кров.

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