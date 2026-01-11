Прапор Канади / © Getty Images

Канада побоюється, що може стати наступною «мішенню» президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа після гучної операції у Венесуелі та нещодавніх погроз щодо Гренландії.

Про це пише Bloomberg.

За даними видання, окремі експерти не виключають сценарій «військового примусу» з боку США. Водночас експерт із глобальної безпеки Томас Гомер-Діксон наголосив, що будь-яка спроба тиску з боку Вашингтона має стати для нього «надзвичайно дорогою».

Колишній радник канадського уряду з питань безпеки та кордонів Веслі Уорк назвав дії Трампа щодо Венесуели та Гренландії «останніми сигналами тривоги для Канади», які, за його словами, демонструють, що Сполучені Штати «більше не є тією країною, якою були раніше».

«Я думаю, що багатьом чиновникам в Оттаві просто важко повірити, що ми перебуваємо в такій ситуації, незалежно від того, які є докази», — заявив він.

Більшість аналітиків сумніваються, що армія США розпочне повномасштабне військове вторгнення в Канаду. Водночас, за оцінками експертів, Трамп може вдатися до економічного тиску, зокрема завдання шкоди канадській економіці, «щоб задовольнити забаганки президента». Як зазначає Bloomberg, дії Трампа у Венесуелі продемонстрували його готовність до авантюрних кроків задля домінування в Західній півкулі.

Видання також звертає увагу на стан Збройних сил Канади, які, за оцінками аналітиків, не готові до більш ворожого безпекового середовища. Регулярні та резервні сили країни налічують менш ніж 100 тисяч осіб.

Уряд Канади планує збільшити чисельність армії та інвестувати в озброєння, однак ці кроки матимуть ефект лише в середньостроковій перспективі.

Окрему загрозу становить економічна залежність Оттави від Вашингтона. Близько 70% канадського експорту спрямовується до США, а можливе скасування пільг у межах угоди USMCA або запровадження нових мит адміністрацією Трампа може завдати серйозного удару по економіці країни. Щоб зменшити залежність від США, Канада намагається диверсифікувати торгівлю, зокрема орієнтуючись на ринки Азії.

Водночас доцент Карлтонського університету Філіп Лагассе застерігає, що щораз більші поступки Канади заради збереження доступу до американського ринку можуть призвести до поступової втрати реального суверенітету, навіть якщо формально він залишатиметься недоторканним.

Раніше повідомлялося, що Канада може розмістити свою армію в Україні у складі багатонаціональних сил, а також навчати українських військових, але тільки після укладення мирної угоди.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп продовжив риторику про угоду щодо Гренландії, заявивши, що якщо не вдасться досягнути цього «простим шляхом», то доведеться «зробити це складним шляхом».