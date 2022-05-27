У Канаді поліція застрелила чоловіка зі зброєю біля початкової школи

Через стрільця із гвинтівкою довелося терміново закрити два навчальних заклади у Торонто.

У канадському місті Торонто поліцейські застосували зброю проти молодого чоловіка, якого помітили з гвинтівкою біля початкової школи. Поява стрільця, про особу якого наразі не повідомляють, спричинила екстрене закриття двох навчальних закладів, в яких перебували сотні учнів.

Про це повідомляє видання The Guardian.

У четвер, 26 травня, поліцейські виїхали на виклик в район Порт-Юніон Скарборо у Торонто, де помітили чоловіка віком до 20 років, який мав при собі зброю.

Згодом очевидці повідомили, що спершу почули три постріли, а потім побачили, як поліція намагалася реанімувати пораненого чоловіка.

Начальник поліції міста Джеймс Рамер повідомив журналістам, що подія не становила загрози громадській безпеці, оскільки місце було ізольованим від сторонніх. Водночас поліція посилила патрулювання в цьому районі.

Після цього інциденту окружна шкільна рада Торонто ухвалила рішення перевести дві школи у режим “утримання та безпеки”, а ще два навчальних заклади, які розташовані неподалік з місцем інциденту, взагалі закрити.

“Через близькість до школи я, безумовно, розумію, наскільки травматично це було для персоналу, учнів та батьків, враховуючи останні події, які сталися в Сполучених Штатах”, – сказав начальник поліції Торонто.

Нагадаємо, нещодавно в США сталася найгірша стрілянина в школі за останнє десятиліття . Два дні тому 19 дітей і двоє вчителів загинули, коли 18-річний озброєний парубок увійшов до початкової школи в Увальде в штаті Техас.

Читайте також: