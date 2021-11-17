У Канаді розмитий дощами ґрунт зсунувся на автомобілі: одна жінка загинула, кілька людей - зникли безвісти

У Канаді розмитий дощами ґрунт зсунувся на автомобілі: одна жінка загинула, кілька людей - зникли безвісти

Країна потерає від сильних паводків.

Смертоносна повінь не закінчується у Канаді: негода забрала щонайменше одне людське життя у провінції Британська Колумбія.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 17 листопада.

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Розмитий дощами ґрунт не витримав і впав на шосе. Під завалами опинилися десятки автомобілів. Поки знайшли тіло однієї жінки, ще кількох людей вважають зниклими безвісти. Саме тому кількість жертв, побоюється влада, може зрости.

Від негоди потерпає і північ Сполучених Штатів Америки. Десятки тисяч людей лишаються без світла у штаті Вашингтон. Висока вода розмила дороги. Крім того, у 14 округах довелося оголосити надзвичайний стан. Через потужні повені у регіоні евакуювали сотні людей.

Новини світу: повінь забрала щонайменше одне людське життя в Канаді

Як повідомлялося, у Китаї протягом кількох днів тривав сильний снігопад, а температура опустилася до -14 градусів. На дорогах сформувалися замети висотою близько метра, внаслідок чого були заблоковані дороги, залізничні маршрути та відмінені авіарейси.

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