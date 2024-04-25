У Канаді сім'я отримала тіло росіянина замість батька: "На 20 років молодший і з тату"

У Канаді сім'я, член якої помер під час відпочинку на Кубі, помилково отримала тіло росіянина.

Про це повідомляє CTV News Montreal.

Фараж Жаржур помер 22 березня у Варадеро і коли родина прийшла на впізнання 68-річного батька двох дітей, в труні лежав росіянин, приблизно на 20 років молодший, з татуюваннями і повною головою волосся.

"Це було тіло не мого батька", - сказала дочка Фаржа Міріам. "Це була інша людина, яка не була схожа на мого батька". "Я шокований", - додав син Карам. "Я плакав".

У Фаража стався серцевий напад у морі на другий день їхньої сімейної відпустки. Оскільки в готелі, де вони зупинилися, не було лікаря, сім'я годинами чекала, поки прибуде швидка допомога і забере його тіло.

Потім вони зателефонували до канадського консульства, де їм відповіли, що у вихідні воно зачинено, і вони можуть прийти в понеділок. У консульстві також сказали, що сім'я повинна заплатити 10 000 доларів, щоб відправити тіло Жаржура назад до Канади. Вони назбирали грошей і чекали три тижні. Тепер у них є його паспорт і свідоцтво про смерть, але вони не знають, де його тіло.

Сім'я намагалася зв'язатися з канадським урядом декілька разів, і коли вони нарешті додзвонилися до когось, Міріам розповіла, що співробітник сказав, що це не їхня відповідальність. За її словами, це була відповідальність кубинської медичної страхової компанії Asistur, яка доставила тіло.

Однак Міріам сказала, що ніколи не контактувала з цією компанією. "Ми, канадці, не захищені на Кубі", - заявила вона.

Похоронне бюро Urgel Bourgie в Монреалі повідомило CTV News, що воно в контакті з кубинською компанією і шукає відповідне тіло. Тим часом, справу вивчає Міністерство міжнародних справ Канади.

Всі ці випробування стали емоційним і фізичним виснаженням для сім'ї. "Моя мама вже місяць не їсть через те, що сталося", - сказала Карам.

Нагадаємо, наречена хоче розірвати заручини з коханим після того, що він зробив з прахом її матері. Юзери впевнені, що це її мама "зробила їй послугу з того світу".

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