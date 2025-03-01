У Канаді "скінчилось" американо: кав'ярні запустили флешмоб проти Трампа

Кав'ярні по всій Канаді розпочали акцію протесту проти неприйнятного політичного тиску американського президента Трампа. Відтепер відвідувачам пропонують пити "канадіано", адже "американо" в Канаді більше не продається.

Американський президент Дональд Трамп, який хоче зробити Канаду "51-м штатом США", несподівано змінив кавову карту, принаймні для канадців. Канадські кав'ярні вирішили висловити протест проти політики Трампа та виключили з меню позицію "американо", замість якої з'явилася нова кава – "канадіано".

Про це пише The Washington Post.

За інформацією видання ідея "канадіано" не нова, вона з'явилась ще 16 років тому, коли канадська компанія Kicking Horse Coffee почала випускати каву з такою назвою. Але тепер ідею підхопили власники кав'ярень по всій країні.

"Для нас це можливість показати, хто ми є, і нагадати всім, що нас не можна топтати та принижувати", – заявив власник одного з кафе в Торонто.

Місцеві жителі підтримують патріотичне перейменування й припускають, що у канадські кав'ярні назавжди позбулися назви "американо" у своїх меню.

Нагадаємо, відомий американський журналіст Білл О'Рейлі впевнений, що глузування Трампа з Канади матиме свої "дивіденди". Трамп так часто каже, що Канада стане 51-м штатом, головним чином для того, щоб роздратувати і вивести з терпцю політичних супротивників і, можливо, змусити канадців піти на торгівельні поступки.

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