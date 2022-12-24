У Канаді спецслужби вивчають китайський TikTok: які загрози він приховує

Канадська розвідка уважно вивчають загрози, які застосунок TikTok може створювати для національної безпеки країни.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, - пише Укрінформ.

“Ми діємо в кількох напрямках, підтримуючи безпеку канадців. Центр безпеки комунікацій - одне з найкращих кібербезпекових агентств світу, воно дуже уважно пильнує (за TikTok - ред.)”, - зауважив Трюдо на запитання про загрози, які популярний китайський застосунок може становити для національної безпеки Канади.

Трюдо підкреслив, що люди занепокоєні з приводу TikTok.

Додамо, що центр безпеки комунікацій - канадська спецслужба, відповідальна за зовнішню радіоелектронну розвідку.

TikTok і російська пропаганда

Раніше стало відомо, як РФ ширить пропаганду в популярній соцмережі. TikTok кишить російською пропагандою, і це попри публічні заяви, що громадяни країни-агресорки не матимуть змоги завантажувати свої ролики до ресурсу.

Додамо, що у TikTok заблокували акаунт Kalush Orchestra через скарги росіян.

Зауважимо, що раніше повідомлялося, що TikTok призупиняє роботу в Росії.

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