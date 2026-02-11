У Канаді сталася масова стрілянина у школі: чимало загиблих

Стрілянина у школі Канади / © CBS

У Канаді сталася масова стрілянина у школі. Загинуло 9 людей, в тому числі й сам нападник.

Про це пише CBS.

Що відомо про стрілянину

За даними поліції, дев'ять людей загинули внаслідок масової стрілянини в сільській громаді Тамблер-Рідж, Британська Колумбія.

Шістьох людей знайшли мертвими в середній школі Тамблер-Рідж, одна людина загинула дорогою до лікарні. Ще двох знайшли мертвими в одному з будинків.

Учень 12-го класу школи розповів, що він та його однокласники були замкнені більше двох годин за забарикадованими дверима.

«Мені здавалося, що я був десь, що бачив лише по телевізору», — поділився він.

Поліція повідомила, що підозрюваного також знайшли мертвим у школі. Ймовірно, від застрелився.

Офіцери вважають, що вони встановили особу стрільця та докладуть усіх зусиль, щоб визначити мотив його вчинку. Як наголошують правоохоронці, ця шкільна стрілянина стала однією з найсмертоносніших в історії Канади.

Раніше у США відбулася стрілянина у школі, є поранені.

«Троє неповнолітніх з вогнепальними пораненнями перебувають на лікуванні в найближчій лікарні Святого Антонія, і влада не передбачає появи нових потерпілих», — сказав директор лікарні Кевін Каллінан.

Деталі щодо нападника та мотивів його дій не повідомлялися.