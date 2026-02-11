- Дата публікації
У Канаді сталася масова стрілянина у школі: чимало загиблих
Через стрілянину у канадській школі постраждало щонайменше 25 людей.
У Канаді сталася масова стрілянина у школі. Загинуло 9 людей, в тому числі й сам нападник.
Про це пише CBS.
Що відомо про стрілянину
За даними поліції, дев'ять людей загинули внаслідок масової стрілянини в сільській громаді Тамблер-Рідж, Британська Колумбія.
Шістьох людей знайшли мертвими в середній школі Тамблер-Рідж, одна людина загинула дорогою до лікарні. Ще двох знайшли мертвими в одному з будинків.
Учень 12-го класу школи розповів, що він та його однокласники були замкнені більше двох годин за забарикадованими дверима.
«Мені здавалося, що я був десь, що бачив лише по телевізору», — поділився він.
Поліція повідомила, що підозрюваного також знайшли мертвим у школі. Ймовірно, від застрелився.
Офіцери вважають, що вони встановили особу стрільця та докладуть усіх зусиль, щоб визначити мотив його вчинку. Як наголошують правоохоронці, ця шкільна стрілянина стала однією з найсмертоносніших в історії Канади.
Раніше у США відбулася стрілянина у школі, є поранені.
«Троє неповнолітніх з вогнепальними пораненнями перебувають на лікуванні в найближчій лікарні Святого Антонія, і влада не передбачає появи нових потерпілих», — сказав директор лікарні Кевін Каллінан.
Деталі щодо нападника та мотивів його дій не повідомлялися.