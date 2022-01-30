У Канаді тисячі людей вийшли на протести проти обов'язкової COVID-вакцинації

У Канаді тисячі людей вийшли на протести проти обов'язкової COVID-вакцинації

Прем'єра Канади та його сім'ю з міркувань безпеки вивезли з дому до безпечного місця.

У канадській столиці Оттаві в суботу, 29 січня, тисячі людей зібралися на Парламентському пагорбі, щоб виступити проти обов'язкової вакцинації від COVID-19.

Про це повідомляє CBC News.

Зазначається, що так званий "Конвой Свободи" розпочався як мітинг далекобійників за скасування мандату на щеплення від коронавірусу для транскордонних працівників, однак згодом перетворився на масову демонстрацію проти надмірного впливу уряду під час пандемії.

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За оцінками правоохоронців, до кінця дня в Оттаві загалом зберуться близько 10 тисяч мітингувальників. Наразі протести мають мирний характер. Станом на 17:30 за місцевим часом жодному з протестувальників не висунули звинувачень.

Водночас поліціянти попереджають про ускладнений рух транспорту та закликають водіїв уникати поїздок до центру міста через наплив людей.

Перед будівлею парламенту припарковані десятки вантажівок із плакатами проти карантинних обмежень та політики прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо. Далекобійники також активно сигналять.

Зауважимо, що вранці в суботу близько дюжини протестувальників припаркували свої автомобілі на місці Могили невідомого солдата у Національному воєнному меморіалі Оттави. Опівдні транспортні засоби вилучили звідти за розпорядженням місцевої поліції.

"Паркування на цій священній землі було ознакою цілковитої неповаги", - обурився мер Оттави Джим Вотсон.

Окрім того, дехто з протестувальників станцював на Могилі невідомого солдата, що викликало осуд з боку міністра у справах ветеранів Лоуренса Маколея та начальника штабу оборони Збройних сил Канади Вейна Ейра.

Тим часом очільника уряду Канади Трюдо та його сім'ю з міркувань безпеки вивезли з дому до безпечного місця, розташованого в "столичному регіоні країни". Точне місцеперебування канадського прем'єра не розголошується.

Зауважимо, що Трюдо наразі перебуває на самоізоляції та працює дистанційно, оскільки один із його дітей нещодавно отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

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