У Канаді людей вакцинуватимуть третьою дозою вакцини проти COVID-19: чому і чи можна відмовитися

У Канаді людей вакцинуватимуть третьою дозою вакцини проти COVID-19: чому і чи можна відмовитися

Ті, хто вже мають два щеплення, вважаються повністю вакцинованими.

Канадська провінція Онтаріо планує вакцинувати більшість населення так званою "бустерною" дозою вакцини проти коронавірусу. Вводити третю дозу хочуть почати протягом найближчих місяців.

Про це заявив головний санітарний лікар Онтаріо Кіеран Мур.

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Планується, що спершу вакцинуватимуть третьою дозою найвразливіші групи населення. Приміром, вже поточного тижня записатися на третє щеплення зможуть люди віком від 70 років, медики, представники корінних народів, а також ті, хто був раніше вакцинований AstraZeneca.

"Уряд Онтаріо за погодженням з головним медичним працівником охорони здоров’я розширює право на повторні дози вакцини проти COVID-19 для додаткових груп осіб із високим ризиком, від 6 листопада 2021 року, забезпечуючи їм додатковий рівень захисту проти Delta-штаму", - йдеться в заяві уряду.

За планом, усі жителі Онтаріо, які старші 12 років і отримали другу дозу не раніше, аніж пів року тому, зможуть записатися на "бустерне" щеплення вже на початку 2022 року. Утім, ця норма буде не обов’язковою. Ті, хто вже мають два щеплення, вважаються повністю вакцинованими.

"Щоб забезпечити кожній людині найкращий захист, навчаючись жити з вірусом у довгостроковій перспективі, ми готові розширити право на повторний курс на всіх жителів Онтаріо, які очікують клінічних рекомендацій, а цього тижня право на участь буде розширено для осіб, які мають підвищений ризик зараження COVID-19", - сказав Кіеран Мур.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, експерт детально пояснив, навіщо радять вводити третю дозу щеплення проти COVID-19.

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