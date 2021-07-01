У Канаді за п'ять днів зафіксували майже пів тисячі ймовірних смертей від аномальної спеки

У Канаді за п'ять днів зафіксували майже пів тисячі ймовірних смертей від аномальної спеки

Чимало померлих знайшли у їхніх власних "жарких і не вентильованих" будинках.

У канадській провінції Британська Колумбія від 25 до 30 червня щонайменше 486 людей раптово померли під час аномальної спеки.

Про це із посиланням на головну коронерку Британської Колумбії Лізу Лапоінт повідомляє CBC.

Зазначається, що зазвичай за вказаний період у провінції реєстрували приблизно 165 випадків раптової смерті.

"Ми вважаємо, що спека, швидше за все, є причиною багатьох із цих смертей, але це вимагає підтвердження", - вказала Лапоінт, додавши, що чимало померлих знайшли у їхніх власних "жарких і не вентильованих" будинках на самоті.

Вона переконана у тому, що офіційна кількість раптових смертей найближчим часом буде збільшуватися, оскільки не всі з них вже зафіксовані в базі. За словами коронерки, реєстрація випадків затримується через різке збільшення смертності в деяких районах.

"Важливо, щоб ми звертали увагу на той факт, що кожна зареєстрована смерть - це людина, яка має сім'ю і людей, які дбали про неї", - додала головна коронерку Британської Колумбії

Лапоінт зауважила, що за останні три-п'ять років в провінції підтвердили всього три смерті, пов'язані зі спекою. "Це, чесно кажучи, застало багатьох із нас зненацька", - поділилася вона.

"Ми раніше не стикалися з подібним в провінції. Нам треба було трохи часу, щоб прискорити наші дії, - продовжила посадовиця. - Тепер ми відчуваємо себе набагато впевненіше, тому що можемо швидше реагувати".

Лапоінт запевнила, що експерти вивчатимуть закономірності смертей, зокрема регіони, в яких вони відбулися, вік і стать людини, будь-які основні захворювання, які у них могли бути, і тип житла померлих.

Як повідомлялося, у Канаді зафіксували найвищу температуру в історії. Температура в Літтоні, Британська Колумбія, досягла + 46,6 градусів.

Тим часом в американському штаті Ореґон в середу, 30 червня, заявили про понад 60 смертей, пов'язаних із аномальною спекою.

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