У Канаді зареєстрували 9 тисяч заявок від потенційних біженців з України: яку допомогу обіцяють за океаном

У Канаді зареєстрували 9 тисяч заявок від потенційних біженців з України: яку допомогу обіцяють за океаном

Програма допомоги дозволяє українським прохачам притулку перебувати у Канаді до трьох років.

Канадською програмою допомоги для українських біженців, які втікають від війни, розв’язаної Кремлем в Україні, уже висловили бажання скористатися 9 тисяч осіб.

Про це повідомили в суботу, 19 березня, у пресслужбі прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

"З моменту запуску [спеціальної програми допомоги біженцям] на відповідний веб-сайт зайшли понад 54 тисячі користувачів, зареєстровано 9 тисяч заявок", - йдеться у повідомленні.

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Загалом Оттава виділила 117 млн канадських доларів ($91,2 млн) на імміграційну допомогу біженцям з України. Ця програма дозволяє прохачам притулку перебувати у Канаді до трьох років.

“Ми невпинно працюємо над тим, щоб українці та їхні сім’ї могли приїхати до Канади якомога швидше та безпечно”, - запевнив у своєму Twitter Джастін Трюдо, порадвиши за детальною інформацією звертатися на спеціальній сайт.

Програмою передбачено, що українські біженці та їхні найближчі родичі будь-якої національності можуть перебувати в Канаді як тимчасові мешканці строком до трьох років. Для цього потрібно подати онлайн-заявку на отримання канадської гостьової візи та надати свої біометричні дані (відбитки пальців та фотографію).

Щоб отримати можливість працювати в Канаді, українцям рекомендується одразу подавати заяву на отримання відкритого дозволу на роботу терміном на 3 роки одночасно з поданням заяви на отримання візи.

Учні початкової та старшої школи можуть зареєструватися та почати відвідувати школу, щойно вони прибудуть до Канади. Крім того, будь-хто, хто хоче навчатися у вищому навчальному закладі, може подати заяву на отримання дозволу на навчання після перебування в Канаді.

Нагадаємо, у Канаді від 17 березня почала діяти спрощена програма тимчасового перебування в країні для українців, які змушені виїхати через повномасштабне вторгнення Росії. За допомогою програми під назвою CUAET українці зможуть не просто перебувати в Канаді до 3 років, а й отримати офіційну роботу.

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