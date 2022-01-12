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У канадській провінції вирішили штрафувати тих, хто відмовляється робити COVID-щеплення

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У канадській провінції вирішили штрафувати тих, хто відмовляється робити COVID-щеплення

Associated Press

Штраф - 100 канадських доларів.

Канадська провінція Квебек каратиме тих, хто не хоче вакцинуватися від коронавірусу.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 12 січня. 

Влада регіону заявила: повнолітніх, які не вакцинуються, штрафуватимуть щонайменше на сотню канадських доларів - це понад дві тисячі гривень. Провінція Квебек є однією з найбільш постраждалих від COVID-19 у Канаді. Половина пацієнтів інтенсивної терапії ті, хто не вакцинувався.

Тим часом, у Сполучених Штатах через пандемію загострилася проблема з постачанням товарів. Про порожні полиці у супермаркетах вже кілька тижнів повідомляють у всій країні. Перебої загострилися зокрема й через те, що частина працівників складів і крамниць хворіє, а сама галузь ще не оговталася від глобальних зривів з поставками, які виникають від 2020-го. 

Канадська провінція Квебек штрафуватиме тих, хто не хоче вакцинуватися від коронавірусу

Канадська провінція Квебек штрафуватиме тих, хто не хоче вакцинуватися від коронавірусу

Як повідомлялося, половина Європи захворіє на штам "Омікрон" протягом двох найближчих місяців - такий прогноз щодо коронавірусу озвучили у ВООЗ. Лише у перший тиждень цього року у європейських країнах зафіксували понад сім мільйонів випадків захворювання. Кількість інфікувань штамом "Омікрон" за останні два тижні зросла майже удвічі. 

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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