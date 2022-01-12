У канадській провінції вирішили штрафувати тих, хто відмовляється робити COVID-щеплення

Штраф - 100 канадських доларів.
Канадська провінція Квебек каратиме тих, хто не хоче вакцинуватися від коронавірусу.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 12 січня.
Влада регіону заявила: повнолітніх, які не вакцинуються, штрафуватимуть щонайменше на сотню канадських доларів - це понад дві тисячі гривень. Провінція Квебек є однією з найбільш постраждалих від COVID-19 у Канаді. Половина пацієнтів інтенсивної терапії ті, хто не вакцинувався.
Тим часом, у Сполучених Штатах через пандемію загострилася проблема з постачанням товарів. Про порожні полиці у супермаркетах вже кілька тижнів повідомляють у всій країні. Перебої загострилися зокрема й через те, що частина працівників складів і крамниць хворіє, а сама галузь ще не оговталася від глобальних зривів з поставками, які виникають від 2020-го.
Як повідомлялося, половина Європи захворіє на штам "Омікрон" протягом двох найближчих місяців - такий прогноз щодо коронавірусу озвучили у ВООЗ. Лише у перший тиждень цього року у європейських країнах зафіксували понад сім мільйонів випадків захворювання. Кількість інфікувань штамом "Омікрон" за останні два тижні зросла майже удвічі.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua