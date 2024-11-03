У Росії несподівано втопився один з найближчих соратників Пригожина: що відомо

У неділю, 3 листопада, у російській республіці Карелія знайшли мертвим "вагнерівця" Андрія Ткаченка - одного з найближчих соратників Євгена Пригожина. Покійний був відомий тим, що виконував завдання ватажка ПВК "Вагнер" по цілому світу і навіть за його завдання стежив за сім’єю очільника МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це повідомляє Telegram-канал “ВЧК-ОГПУ”.

Тіло Ткаченка виявили під час обстеження озера Сегозеро, куди він поїхав на рибалку зі своїм 8-річним сином та товаришем.

Відомо, що 28 жовтня усі троє перебували на катері за 400 метрів від берега. Що згодом сталося — невідомо, але на берег вибрався лише син Ткаченка, тіло його приятеля винесло трохи пізніше. Перелякана дитина нічого не розповіла про інцидент.

Раніше Ткаченко "попалився" на стеженні за сім'єю глави МЗС РФ Сергія Лаврова та під загрозою звинувачень у держзраді дав свідчення на Євгена Пригожина та його “праву руку” Олександра Малолетка. Тодішнього верховоду ПВК “Вагнер” російські силовики вирішили не чіпати, а Малолетка притягли до відповідальності. Він обіцяв помститися Ткаченку.

Від початку повномасщтабного вторннення в Україну до літа 2024 року Ткаченко був на війні на території України, а після повернення до Росії зник з поля зору, переживши і путч Пригожина, і його смерть.

Нагадаємо, раніше стали відомими подробиці авіакатастрофи, в якій улітку 2023 року загинув ексватажок "вагнерівців" Євген Пригожин.

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