У Карибському морі знайшли покинуту супер'яхту російського олігарха: що з нею зроблять

Уряд острівної держави Антигуа і Барбуди в Карибському морі заявив, що більше не утримуватиме у своїй гавані супер'яхту, яка, ймовірно належить російському мільярдерові Андрію Гур'єву - олігарху, близькому до Путіна. Оголошене “покинутим” судно планують виставити на продаж, якщо до 31 березня ніхто не оголосить про свої права на нього.

Про це повідомляє Business Insider.

Прем’єр-міністр Антигуа і Барбуди Гастон Браун заявив, що уряд його країни уже отримав пропозиції на суму понад 50 мільйонів доларів за яхту довжиною понад 80 метрів. Супер'яхта під назвою Alfa Nero має розкішні зручності, включно з тренажерним залом, перукарнею та пейзажним басейном.

Міністерство фінансів США заявило, що Alfa Nero належить російському олігархові Андрію Гур'єву, який є близьким соратником президента Росії Володимира Путіна. Гур'єв, який є засновником компанії з виробництва добрив "ФосАгро" і має чистий капітал у 10,1 мільярда доларів, потрапив під санкції США, Великої Британії та ЄС за його зв'язки з Кремлем після початку війни в Україні.

У вівторок, 28 березня, законний представник Гур'єва повідомив, що судно не належить магнату. "Як ми повідомили владі Антигуа, пан Гур'єв не володіє і не контролює Alfa Nero, а просто час від часу використовував судно від 2014 року", - сказав він.

Оскільки розкішне судно має високі витрати на обслуговування, влада Антигуа і Барбуди планує продати його, якщо до 31 березня ніхто не заявить про право власності на нього, повідомив адміністратор порту Антигуа.

Влада планує використати виручку від продажу яхти на погашення боргу в розмірі 500 тисяч доларів перед яхт-клубом Антигуа за пальне. Решта суми буде спрямована на проєкти розвитку країни.

У повідомленні на Facebook прем’єр-міністр Браун заявив, що на кораблі, який перебуває в порту Антигуа 18 місяців, закінчуються гроші на їжу для екіпажу. За словами Брауна, на яхті також може статися нещасний випадок. “Все може бути. Деякі двері можуть відчинитися, судно почне набирати воду і може потонути”, – застеріг він.

Нагадаємо, розкішні яхти з колекцій наближених до Путіна олігархів було заарештовано по всьому світу: від півдня Франції до Фіджі. Звичайно, кремлівські олігархи панічно намагаються сховати те, що ще не знайдено і не відібрано.

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