У Карпатах "ожила" легендарна фортеця та унікальний піший маршрут

Фото: замок Кольц/Facebook Beldean Flaviu / © Facebook

Реклама

У Карпатах став доступним старовинний замок. Місцеві жителі не наважувалися ходити до замку, адже вірили у привидів. Та тепер туди почали пускати туристів.

Про новий туристичний маршрут розповіли Adevărul.

У Карпатах оживили стародавню фортецю 14 століття

У румунських Карпатах біля підніжжя гір Ретезат туристам представили новий маршрут — до середньовічної фортеці 14 століття. Вона має назву Кольц.

Реклама

Цей замок став праобразом роману Жуля Верна «Замок у Карпатах».

Фортецю побудувала у 14 столітті родина князів Кіндешті. Довгий час замок та околиці були непривітними місцями, адже про нього ходили химерні чутки та легенди. А місцеве населення було переконане, що там живуть духи й привиди.

Замок розташований на скелях, на висоті понад 100 метрів над долиною Раушорулуй.

Місцевість має не лише літературну, а й магічну славу. Монастир, що розташований навпроти фортеці, має фрески з виколотими очима у всіх святих. Місцеві й досі переповідають легенди про чаклунство в цьому регіоні.

Реклама

«Очі святих — чудовий засіб для магії. Вчені люди в це не вірять, але ці очі найкраще допомагають у закляттях на невірних дружин. Вони допомагають тим, що змушують чоловіків не бачити, що роблять їхні жінки», — цитували місцеву жительку в газеті Tribuna 1886 року.

Руїни замку надихнули Жуля Верна написати роман. Він передав образ замку таким, який неможливо відрізнити від скель. А місцину описував як зачаровану та покинуту.

Сьогодні піший маршрут до замку Кольц перетворили на перший у Румунії «маршрут у коміксах». Представники Геопарку ЮНЕСКО «Країна Хацегулу» розповіли, що на шляху, довжиною близько кілометра, встановили ілюстрації за романом Верна, а також QR-коди з аудіолегендами.

В адміністрації застерігають: замок усе ще може бути небезпечним через можливі запаморочення голови та отруйних гадюк. Через те, що замок жодного разу не реставрували, від відвідувачів вимагають цілковитої сконцентрованості та обережності.

Реклама

Піший маршрут до замку Кольц розпочинається з села Рау-де-Морі. Підйом займає до 30 хвилин.

