У Каспійському морі стався потужний вибух: до багряного неба здійнявся стовп полум'я

Вибух стався внаслідок виверження грязьового вулкана.

У Каспійському морі ввечері 4 липня стався потужний вибух.

Про це повідомило азербайджанське видання Оxu.

Очевидці в соцмережах повідомляли про досить сильну вибухову хвилю, яка відчувалася на березі. Також вони виклали в Мережу відео, на кадрах якого можна побачити, що до багряного неба здійнявся стовп полум'я.

JUST IN - Major explosion at the Umid gas field in the Caspian Sea near Baku, Azerbaijan.pic.twitter.com/W6satBoiUL — Disclose.tv (@disclosetv) July 4, 2021

Спочатку ЗМІ повідомили про пожежу на газовій платформі "Умід", проте державна нафтокомпанія Азербайджану SOCAR це заперечує.

"На морських платформах і промислових об'єктах, що знаходяться під контролем SOCAR, аварій не було, робота триває в штатному режимі", - заявили у компанії.

Державна морська адміністрація Азербайджану повідомила судам, щоб вони трималися далі від пожежі.

Azerbaijan: Explosion and fire at offshore Umid gas field in Caspian Sea near Baku https://t.co/ArKsmr3oG6 pic.twitter.com/PZF2rNdTWT — Liveuamap (@Liveuamap) July 4, 2021

Пізніше директор Республіканського сейсмологічного центру Гурбан Етірмішлі заявив, що вибух стався внаслідок виверження грязьового вулкана, повідомляє haqqin.az.

"Коли виверження відбувається на суші, то в повітря викидається певна кількість вогню, після чого вулкан починає вивергатися грязьовою лавою", — сказав Етірмішлі, додавши, що подібні явища часто супроводжуються вибухами та вогнем.

Нагадаємо, раніше у Мексиканській затоці сталась пожежа на підводному газогоні. Полум’я піднялось на поверхню з глибини майже 80 метрів, а на воді утворилось велетенське вогняне коло. Причиною пожежі стала несправність одного з клапанів газогону.

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