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У Каспійському морі стався потужний вибух: до багряного неба здійнявся стовп полум'я

У Каспійському морі стався потужний вибух: до багряного неба здійнявся стовп полум'я

Фото: oxu.az

Вибух стався внаслідок виверження грязьового вулкана.

У Каспійському морі ввечері 4 липня стався потужний вибух.

Про це повідомило азербайджанське видання Оxu.

Очевидці в соцмережах повідомляли про досить сильну вибухову хвилю, яка відчувалася на березі. Також вони виклали в Мережу відео, на кадрах якого можна побачити, що до багряного неба здійнявся стовп полум'я.

Спочатку ЗМІ повідомили про пожежу на газовій платформі "Умід", проте державна нафтокомпанія Азербайджану SOCAR це заперечує. 

"На морських платформах і промислових об'єктах, що знаходяться під контролем SOCAR, аварій не було, робота триває в штатному режимі", - заявили у компанії. 

Державна морська адміністрація Азербайджану повідомила судам, щоб вони трималися далі від пожежі.

Пізніше директор Республіканського сейсмологічного центру Гурбан Етірмішлі заявив, що вибух стався внаслідок виверження грязьового вулкана, повідомляє haqqin.az.

"Коли виверження відбувається на суші, то в повітря викидається певна кількість вогню, після чого вулкан починає вивергатися грязьовою лавою", — сказав Етірмішлі, додавши, що подібні явища часто супроводжуються вибухами та вогнем.

Нагадаємо, раніше у Мексиканській затоці сталась пожежа на підводному газогоні. Полум’я піднялось на поверхню з глибини майже 80 метрів, а на воді утворилось велетенське вогняне коло. Причиною пожежі стала несправність одного з клапанів газогону.