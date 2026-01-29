У Каспійському морі тоне вантажне судно з Ірану, яке ішло до Росії: що відомо

Вантажне судно в Каспійському морі. Ілюстративне зображення / © із соцмереж

В акваторії Каспійського моря отримав пробоїну та почав тонути іранський суховантаж Caspian Shiva, що прямував до російського морського порту Махачкала в Дагестані.

Про це повідомляє видання MNS з посиланням на власні джерела.

Про те, що стало причиною пробоїни джерела видання не повідомляють, але уточнюють, що судно після інциденту винесло на мілину і вода тепер активно прибуває до машинного відділення та трюму.

На борту перебувають 10 членів екіпажу, але їх порятунок ускладнений погодними умовами. У Каспійському морі шторм і висота хвиль досягає 2-х метрів.

Декілька буксирів Росморпорту приведені в готовність, але підійти до судна не можуть. Життя екіпажу під загрозою, оскільки судно продовжує набирати воду.

Відомо, що Іран та Росія систематично використовують Каспійське море як морський коридор для транспортування зброї, боєприпасів, комплектувальних та нових дронів для війни з Україною.

Ймовірно, саме вантаж військового призначення, який перевозить іранське судно, став причиною отриманої ним пробоїни «невідомого походження».

Нагадаємо, два тижні тому у Каспійському морі зазнало аварії іранське вантажне судно Rona, яке могло перевозити зброю до Росії.