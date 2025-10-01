- Дата публікації
У катастрофі військового літака загинули 48-річний полковник та курсант
Очільниця італійського уряду Джорджа Мелоні висловила співчуття з приводу авіакатастрофи.
Двоє італійських військових пілотів загинули в середу, 1 жовтня, внаслідок катастрофи навчального літака, на якому вони проводили маневри в районі Національного парку Чірчео в центральному регіоні Лаціо.
Про трагічний інцидент повідомили у Військово-повітряних силах Італії.
У повідомленні йдеться, що літак T-260B зазнав аварії під час навчальної місії з невідомих наразі причин.
За повідомленнями агентства ANSA, жертвами катастрофи стали 48-річний полковник Сімоне Меттіні, командир 70-го авіакрила, та молодий пілот-курсант.
Катастрофа сталася у лісовій місцевості поблизу одного з входів у парк.
Тіла загиблих були виявлені рятувальниками, які працювали на місці падіння літака разом з пожежниками та карабінерами.
Очільниця італійського уряду Джорджа Мелоні висловила співчуття через платформу X.
«Висловлюю найщиріші співчуття з приводу катастрофи літака італійських ВПС поблизу Національного парку Чірчео. Мої співчуття та співчуття уряду адресуються родинам загиблих, італійським ВПС та всьому Міністерству оборони», — написала вона.
