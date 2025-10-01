ТСН у соціальних мережах

У катастрофі військового літака загинули 48-річний полковник та курсант

Очільниця італійського уряду Джорджа Мелоні висловила співчуття з приводу авіакатастрофи.

Літак T-260B

Літак T-260B розбився в Італії / © Повітряні сили Італії на Х

Двоє італійських військових пілотів загинули в середу, 1 жовтня, внаслідок катастрофи навчального літака, на якому вони проводили маневри в районі Національного парку Чірчео в центральному регіоні Лаціо.

Про трагічний інцидент повідомили у Військово-повітряних силах Італії.

У повідомленні йдеться, що літак T-260B зазнав аварії під час навчальної місії з невідомих наразі причин.

За повідомленнями агентства ANSA, жертвами катастрофи стали 48-річний полковник Сімоне Меттіні, командир 70-го авіакрила, та молодий пілот-курсант.

Катастрофа сталася у лісовій місцевості поблизу одного з входів у парк.

Тіла загиблих були виявлені рятувальниками, які працювали на місці падіння літака разом з пожежниками та карабінерами.

Очільниця італійського уряду Джорджа Мелоні висловила співчуття через платформу X.

«Висловлюю найщиріші співчуття з приводу катастрофи літака італійських ВПС поблизу Національного парку Чірчео. Мої співчуття та співчуття уряду адресуються родинам загиблих, італійським ВПС та всьому Міністерству оборони», — написала вона.

Нагадаємо, раніше у лісі поблизу столиці Чехії Праги розбився приватний літак, на борту якого перебували двоє людей, обидва загинули.

