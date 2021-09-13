У кавуні, від якого померли дві росіянки, виявили сліди отрути для комах

У кавуні, від якого померли дві росіянки, виявили сліди отрути для комах

Ця речовина використовувалася спеціалізованою організацією для обробки приміщень магазину.

У кавуні, яким отруїлася родина в Москві, знайшли сліди речовини для дезінсекції.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Росспоживнагляд.

"Експертиза показала, що в кавунах були сліди речовини, яке застосовували для дезінсекції — обробки від комах", — йдеться в повідомленні.

Це речовина використовувалася спеціалізованою організацією для обробки приміщень магазину.

Також були взяті проби повітря і води в будинку, де сталося отруєння. Результати не показали там наявності небезпечних речовин.

Співробітника компанії, яка проводила дезінсекцію в магазині, затримали. У Мережі з'явилося відео, як він виконував роботи з дезінсекції. Видно, що чоловік не захистив продукти від потрапляння хімречовин.

Нагадаємо, 10 вересня повідомлялося, що в Москві після вживання кавуна, купленого в магазині, померли від отруєння двоє людей.

Пізніше стало відомо, що в крові 61-річної москвички і її 15-річної онуки, які загинули від отруєння кавуном, виявили сліди смертельно отруйної речовини — етиленгліколю.

Новини України: у Херсонській області стався кавуновий колапс

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання