У Казахстан вводять "миротворців" ОДКБ через "втручання ззовні": від Росії буде штурмовий десант

У Казахстан вводять "миротворців" ОДКБ через "втручання ззовні": від Росії буде штурмовий десант

Причина такого рішення – "втручання ззовні".

До Казахстану відправлено миротворців від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ).

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Як повідомляється на сайті організації, до складу якої входять Росія, Білорусь, Таджикистан, Киргизстан, Вірменія, Казахстан, йдеться про "обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації становища в цій країні". Який термін – не уточнюється. Водночас заявляється, що причиною такого рішення є "втручання ззовні".

"У Секретаріаті Організації Договору про колективну безпеку підтверджують отримання Звернення Казахстанської сторони про надання допомоги. У Зверненні йдеться, що ця ситуація розглядається як вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону", — повідомляється на сайті організації, яку очолює прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Декілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

У ЗМІ вже поширюють інформацію про те, що Росія привела до бойової готовності авіаполк військового аеродрому в Оренбурзькій області та планує перекинути його до Казахстану.

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