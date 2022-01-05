У Казахстані через масові протести та зіткнення з силовиками ввели надзвичайний стан

У Казахстані через масові протести та зіткнення з силовиками ввели надзвичайний стан

Режим НП діятиме до 19 січня.

У Казахстані через зростання цін на скраплений автогаз та подальших масових протестів запровадили надзвичайний стан.

Про це повідомили у адміністрації президента Казахстану.

Надзвичайне становище ввели в Мангістауській області та місті Алмати. Приводом цього стали масові протести та зіткнення силовиків з мітингувальниками, які відбулися 4 січня. В Алмати затримали понад 200 людей.

“У зв'язку із загостренням ситуації з метою забезпечення громадської безпеки, відновлення законності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян Глава держави Касим-Жомарт Токаєв підписав укази про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати з 5 січня з 01 години 30 хвилин на термін до 00 години 00 хвилин 19 січня 2022 року”, — повідомили у пресслужбі адміністрації президента Казахстану.

Зазначимо, що вартість палива на місцевих автозаправках з цього року збільшилася більш ніж у два рази. Раніше літр зрідженого автогазу коштував 50—60 тенге за літр (3,80 гривні), зараз — 120 тенге за літр (7,55 гривні).

Нагадаємо, що президент Казахстану схвалив відставку уряду на тлі "газових протестів".

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