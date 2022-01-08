У Казахстані чергові кадрові зміни: звільнено заступника секретаря Радбезу

Токаєв після відставки уряд обійняв посаду одноосібного голови Ради безпеки Казахстану.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 8 січня звільнив з посади заступника секретаря Радбезу країни Азамата Абдимомунова, який працював на цій посаді від 2014 року.

Про це йдеться в указі, опубликованному на сайті президента Казахстану.

Також читайте У Назарбаєва повідомили про місцеперебування експрезидента Казахстану

"Розпорядженням глави держави Абдимумунов Азамата Курманбековича звільнено з посади заступника секретаря Ради безпеки Республіки Казахстан", - заявили в пресслужбі Токаєва.

Азамат Абдимумунов працював у Раді Безпеки від 2014 року заступником секретаря Радбезу – завідувачем секретаріату Радбезу. У червні 2015 року розпорядженням Нурсултана Назарбаєва було призначено заступником секретаря Ради безпеки.

Також відомо, що раніше від був позаштатним радником прем'єр-міністра Казахстану, віцеміністром освіти та науки країни, керівником Центру системних досліджень Адміністрації президента Казахстану. Азамат Абдимумунов нагороджений орденом "Курмет" (2014 р.) та відомчими медалями.

Сьогодні, 8 січня, Комітет національної безпеки Казахстану повідомив про затримання колишнього голови КНБ Каріма Масімова. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Триває досудове розслідування за статтею про державну зраду.

До слова, на тлі протестів у Казахстані Токаєв відправив у відставку уряд і зайняв посаду одноосібного голови Ради безпеки, який до цього обіймав експрезидент Нурсултан Назарбаєв.

Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".

Читайте також: