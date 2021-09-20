У Казахстані чоловік розстріляв судових приставів: загинули п'ятеро людей

Правоохоронці та судові пристави приїхали в будинок, де проживав нападник, щоб виселити його.

У місті Алмати (Казахстан) чоловік відкрив вогонь по судових приставах і поліцейських, які прийшли виселяти його з дому. Загинули п'ять осіб.

Про це повідомлять TegrinNews і Ratel.kz.

Правоохоронці та судові пристави приїхали в будинок, де проживав нападник, щоб виселити його і кількох людей, що живуть з ним. Чоловік відкрив вогонь по ним. Смертельні вогнепальні поранення отримали п'ять осіб, серед яких — двоє дільничних інспекторів у віці 39 і 33 років.

"Під час реалізації виконання постанови суду про виселення в одному з приватних будинків житель цього будинку 1967 року народження виявив агресію і відкрив вогонь з вогнепальної зброї по судових виконавцях, дільничних інспекторах поліції", — йдеться в повідомленні.

Стрільця затримали. Зараз проводять розслідування.

Нагадаємо, 20 вересня в російській Пермі невідомий відкрив стрілянину в державному національному університеті. В результаті стрілянини загинули шестеро людей, ще 24 постраждали.

Студенти від переляку барикадувалися в аудиторіях і вистрибували з вікон.

ТСН.ua зібрав усе, що на даний момент відомо про криваву подію.

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