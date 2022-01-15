У Казахстані двох зятів Назарбаєва звільнили з великих компаній: управляли газом і нафтою

У Казахстані двох зятів Назарбаєва звільнили з великих компаній: управляли газом і нафтою

Чоловіки займали керівні пости.

У Казахстані на тлі масштабних газових протестів у країні двох зятів експрезидента Нурсултана Назарбаєва звільнили з керівних постів у великих компаніях.

Про це повідомив сайт державного фонду "Самрук-Казына".

Зазначається, що припинилися повноваження голови правління оператора з магістрального нафтопроводу "КазТрансОйл" Дімаша Досанова. Посаду генерального директора компанії він посів 2016 року. Досанов одружений з молодшою донькою першого президента Алі Назарбаєвоою.

Звільнено також з посади голови правління АТ Національна компанія "QazaqGaz" 58-річного Кайрата Шаріпбаєва. Правління компанії він очолив 2020-го. Шаріпбаєва називають чоловіком старшої доньки експрезидента, депутатки мажилісу Даріги Назарбаєвої.

Нагадаємо, від початку січня в Казахстані тривали буремні протести, що переросли в збройні сутички. Одним з їхніх гасел стало "Діду, йди геть", яке адресоване батькові Алії Нурсултану Назарбаєву. Експрезидент жодного разу відтоді не з'являвся на люди. Втім, начебто підтримує дії свого наступника, президента Токаєва, який для наведення ладу в країні запросив до Казахстану війска ОДКБ - з Росії, Білорусі, Киргизстану та Вірменії. Від 13 січня їх вже почали виводити з країни.

Читайте також:

"Війна" двох кланів: як Токаєв зачищає людей Назарбаєва після допомоги Путіна

Скарби Назарбаєва: чому на тлі жорстокого розгону протестів в країні заговорили про мільярдні статки клану

Племінник Назарбаєва Самат Абіш залишається першим заступником очільника КНБ Казахстану