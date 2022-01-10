У Казахстані на тлі протестів знайшли мертвими двох високопоставлених офіцерів: одному із них загрожував трибунал

У Казахстані на тлі протестів знайшли мертвими двох високопоставлених офіцерів: одному із них загрожував трибунал

Після протестів в Казахстані проти Сулейманова порушили кримінальну справу, йому міг загрожувати трибунал.

В Казахстані знайдено мертвими двох офіцерів. Померли полковник Комітету нацбезпеки Казахстану Азамат Ібраєв та начальник департаменту поліції Жамбильської області Жанат Сулейменов.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на КНБ.

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Ібраєва виявили у дворі свого будинку. Є інформація, що він вкоротив собі віку. За даними місцевих видань, він має травми, характерні для падіння з висоти. Триває досудове розслідування.

"10 січня 2022 року в місті Нур-Султан у дворі будинку за місцем проживання виявлено труп полковника КНБ Азамата Ібраєва", - повідомили в КНБ.

До слова, 10 січня також стало відомо про смерть генерал-майора поліції Казахстану Жаната Сулейменова. Є дані, що він нібито скоїв суїцид.

За інформацією журналіста Orda.kz, після протестів в країні щодо59-річного Сулейменова було порушено кримінальну справу, йому загрожував трибунал. Точні причини смерті встановлюються.

Відомо, що Сулейменов в органах внутрішніх справ почав працювати 1980 року. У різний час обіймав керівні посади у департаментах поліції у різних регіонах країни, був головою Комітету боротьби з наркобізнесом та контролю за обігом наркотиків МВС, очолював Комітет кримінальної поліції МВС, працював начальником департаменту внутрішніх справ на транспорті. Також був першим заступником Міністра внутрішніх справ Казахстану.

Нагадаємо, декілька днів поспіль у Казахстані тривають протести через ціну на скраплений газ. На тлі протестів у Казахстані Токаєв відправив у відставку уряд і зайняв посаду одноосібного голови Ради безпеки, яку до цього обіймав експрезидент Нурсултан Назарбаєв.

Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".

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